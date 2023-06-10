Huawei P60 появился в российской продаже

Компания Huawei дала старт российским продажам флагманских смартфонов Huawei P60 и Huawei P60 Pro, которые первое время будут доступны со скидками. Первый в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 60 тысяч рублей, а второй в 70 и 85 тысяч рублей за версии с 8/256 и 12/512 ГБ памяти соответственно.

Напомним, что Huawei P60 оснащается платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, изогнутым 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2700:1200 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, защитой от воды и пыли (IP68), тройной основной камерой разрешением 48 Мп (сенсор с раскладкой пикселей RYYB, объектив с диафрагмой F/1,4-4,0 и система оптической стабилизации), 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (телеобъектив с диафрагмой F/2,1), АКБ ёмкостью 4815 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 88 Вт и 50 Вт соответственно, ОС HarmonyOS 3.1 и поддержкой двусторонней спутниковой связи.