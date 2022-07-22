Huawei P60 получит SoC Kirin 9100 на 14-нм техпроцессе

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Huawei P60, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат будет основан на фирменной однокристальной системе Kirin 9100, выполненной 14-нанометровому техпроцессу. Это довольно странно на фоне 5-нанометрового Kirin 9000 или новенького 4-нм чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. По словам источника, производительность это платформы окажется на уровне 5-нм решений. За счет чего Huawei сможет этого добиться, не уточняется.

Напомним, что этой весной был выпущен смартфон Huawei P50E с процессором Qualcomm Snapdragon 778G с отключенным модемом 5G, 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2700:1224 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (телефото), поддержкой 66-Вт зарядки и защитой от воды и пыли согласно степени IP68.
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