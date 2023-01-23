Huawei P60 получит поддержку 88-Вт зарядки

Сетевые источники сообщили о регистрации Huawei нового зарядного устройства HW-200440C00, которое поддерживает быструю зарядку мощностью 88 Вт. Отмечается, что данным адаптер имеет совместимость со смартфонами, поддерживающими 40-Вт и 66-Вт зарядки. Утверждается, что поддержку новой зарядки получат флагманы серии Huawei P60.

Ранее сообщалось, что в серию войдут модели Huawei P60E, P60, P60 Pro и P60 Ultra, релиз которых может состояться в марте этого года. Смартфонам прочат платформы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 или Snapdragon 8 Gen 2, поддержку спутниковой связи и тыльные камеры с датчиками изображения Sony IMX789, IMX858 и IMX351.