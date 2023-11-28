Huawei P70 Art получит продвинутую камеру

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о флагманском смартфоне Huawei P70 Art, который еще не был представлен официально. Утверждается, что в главном модуле тыльной камеры будет использоваться 6-линзовый объектив с литым стеклом, который в несколько раз дороже обычных 7-линзовых объективов. Оптика будет работать в связке с дюймовым датчиком изображения. В перископном модуле будет использоваться сенсор оптического формата 1/2,5 дюйма.

По данным авторитетного аналитика Минг-Чи Куо, объем поставок смартфонов Huawei P70, P70 Pro и P70 Art составит до 15 млн. экземпляров, что на 230% больше в сравнении с прошлым годом. Будет ли в смартфонах серии использоваться платформа Kirin 9000S или некий новый процессор, аналитик не уточняет.