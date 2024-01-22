Huawei P70 получит экран с разрешением 1,5K

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманских смартфонах Huawei P70, официальный релиз которых ожидается весной этого года. Итак, базовую модель оснастят немного изогнутым 6,7-дюймовым OLED-экраном разрешением 1,5K, фирменной однокристальной системой Kirin, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп (сенсор OmniVision OV50H оптического формата 1/1,3 дюйма и оптика с переменной диафрагмой). По данным источника, в новом поколении будет значительно улучшен сверхширокоугольный модуль.

Google заблокировала датчик температуры в Pixel 8 Pro…
Новые флагманы компании Google получили весьма интересную функцию, которая была бы очень интересно пользо…
В Android 14 добавили новую функцию экономии ресурсов…
Сегодня западные журналисты сообщили о том, что операционная система Android 14 обладает функцией, котора…
Опубликованы примеры фото на iQOO 12 Pro…
Бренд iQOO опубликовал фотографии, сделанные, как утверждается, на основную камеру флагманского смартфона…
iPhone 16 получит уникальный дизайн системы камер…
Смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Plus от Apple получили весьма сдержанные комментарии от журналистов и пок…
Nubia Z60 Ultra не получит камеру с дюймовым датчиком …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики основной камеры флагманского смартфона …
Samsung Galaxy S24 получит поддержку 25-Вт зарядки …
Профильное издание WinFuture раскрыло новые подробности о флагманских смартфонах линейки Samsung линейки …
Honor X50 Pro оценили в 395 долларов …
Официальная презентация смартфона Honor X50 Pro состоится только 4 января, но сегодня в фирменном интерне…
Представлен смартфон Samsung Galaxy Jump 3…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy Jump 3, которая выйдет как минимум на до…
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor