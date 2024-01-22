Huawei P70 получит экран с разрешением 1,5K

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманских смартфонах Huawei P70, официальный релиз которых ожидается весной этого года. Итак, базовую модель оснастят немного изогнутым 6,7-дюймовым OLED-экраном разрешением 1,5K, фирменной однокристальной системой Kirin, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп (сенсор OmniVision OV50H оптического формата 1/1,3 дюйма и оптика с переменной диафрагмой). По данным источника, в новом поколении будет значительно улучшен сверхширокоугольный модуль.