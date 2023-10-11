Huawei P70 получит невероятно мощный процессор

Большой спрос на линейку смартфонов Mate 60 в Китае свидетельствует о том, что у Huawei есть достаточное количество потенциальных покупателей для запуска флагманского смартфона P70 в следующем году. Согласно информации, раскрытой китайскими источниками, компания планирует представить новый флагманский смартфон в 2024 году, и он будет оснащён мощной системой на кристалле. На данный момент поставщики секретной информации не раскрывают подробности о процессоре, который будет использоваться в новом флагмане, но утверждают, что Huawei намерена предложить значительное увеличение производительности. Обычно разница в производительности между поколениями процессоров составляет всего 10-15%, однако в данном случае китайская компания планирует значительное улучшение.

Тем не менее, другие источники, которые ранее также предоставляли интересную информацию в этой области, считают, что компания будет делать упор не только на производительность, но и на поддержку различных новых функций. Например, компания Samsung активно работает над внедрением технологий на основе искусственного интеллекта, которые существенно упростят взаимодействие со смартфоном. Возможно, в Китае решили идти по аналогичному пути, делая ставку на развитие технологий на основе искусственного интеллекта, чтобы новые смартфоны сосредотачивались не только на увеличении частоты процессорных ядер. Однако на данный момент все это пока лишь слухи, и никаких официальных комментариев со стороны компании Huawei нет.
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