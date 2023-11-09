Huawei P70 получит уникальный дисплей с защитой зрения

Вчера китайский инсайдер в рамках локальной социальной сети Weibo сообщил, что будущий флагманский смартфон Huawei P70 будет оборудован панелью с высокой частотой обновления и специальной технологией для защиты глаз. Вероятно, это значит, что Huawei планирует внедрить в свой новый дисплей столь ожидаемую функцию высокочастотной модуляции ширины импульса, которая избавляет экран от эффекта ШИМ-мерцания за счёт более сложной системы манипуляции с яркостью матрицы. Также инсайдер сообщает, что новый флагман компании Huawei будет использовать внушительное количество компонентов, произведённых на собственных заводах производителя, поскольку бывший китайский гигант мобильного рынка стремится избавиться от зависимости от иностранных поставщиков и полагаться на местное производство необходимого оборудования.

Одним из таких компонентов является процессор, но пока что точных данных о том, что именно выберет производитель, не поступало и говорить об этом рано. Но, с другой стороны, это отличные новости, потому что пользователи будут иметь возможность выбрать то устройство, которое им нравиться больше всего. Например, если вам нужны Google-сервисы и производительный процессор, то можно брать флагманы Apple или Samsung, тогда как поклонники локального рынка Китая будут смело брать смартфон, собранный из собственных комплектующих. И это на самом деле крайне существенное развитие рынка мобильных технологий — конкуренция играет на руку покупателю.