Huawei P70 получит уникальную систему камер - такой нет ни у кого в мире

Известный инсайдер и аналитик мобильного рынка Мин-Чи Куо поделился информацией о том, что Genius Electronic Optical будет поставлять обновлённый модуль широкоугольной камеры для компании Huawei, которая планирует интегрировать его в серии смартфонов P70. Инсайдер не стал углубляться в технические детали нового аппаратного оборудования, но он уверен, что с помощью нового модуля камеры серия P70 будет способна увеличить уровень продаж примерно на 100-120% по сравнению с линейкой P60, которая тоже неплохо продавалась. Предполагается, что новая широкоугольная камера будет иметь уникальную линзу 1G6P (с одним стеклянным и шестью пластиковыми элементами) и сенсор 1-дюймового формата. Это будет значительным улучшением в сегменте, где лучшими решениями на текущий момент выступают сенсоры размером 1/1,56 дюйма.

Также есть мнение, что компания Huawei нацелена на покорение мобильного рынка флагманов со своей серией смартфонов P70, предлагая поддержку 5G и собственные датчики, которые производитель оптимизировал под операционную систему. Для системы камер производитель даже создал собственную нейросеть на базе модулей NPU, которые способны обрабатывать снимки и улучшать качество изображения в режиме реального времени. Это всё достаточно важно в конечном итоге, потому что железо системы камер уже не решает всех проблем — алгоритмы и софт иногда даже важнее. Будем надеяться, что у компании всё получится и она справится с конкуренцией.