Huawei P70 получит уникальную систему камер

Это говорит о том, что предстоящая серия флагманских смартфонов Huawei P70 будет использовать сенсоры, разработанные самой компанией Huawei. Впрочем, в этом нет особой проблемы, потому что некоторое время назад компания уже отказалась от модулей Leica после завершения сотрудничества и создала свою собственную подсистему для обработки изображений. Вероятно, оптику компания тоже создаёт самостоятельно. Также крупные инсайдеры считают, что Huawei работает над новым оптическим сканером отпечатков пальцев для серии P70. Конечно, компания официально ничего не подтвердила, но совсем скоро должна пройти официальная презентация производителя китайских смартфонов, в рамках которой станет ясно насколько бренд продвинулся в плане собственных разработок. Многим это будет очень интересно.