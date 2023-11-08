Huawei P70 получит уникальную систему камер

С выпуском серии смартфонов Mate 60 китайская компания Huawei возобновила производство процессоров HiSilicon Kirin, поддерживающих сотовую связь пятого поколения 5G. А теперь, по сообщениям западных инсайдеров, компания планирует отказаться от иностранных решений в области системы камер. Стоит понимать, что компания Huawei долгое время использовала сенсоры Sony в своих смартфонах, так что производитель в определённом смысле был зависим от разработок сторонней компании. Однако утечка информации от журналистов издания Fixed Focus Digital говорит о том, что Sony и Huawei не продлили свой контракт, и Huawei больше не будет использовать сенсоры Sony.

Это говорит о том, что предстоящая серия флагманских смартфонов Huawei P70 будет использовать сенсоры, разработанные самой компанией Huawei. Впрочем, в этом нет особой проблемы, потому что некоторое время назад компания уже отказалась от модулей Leica после завершения сотрудничества и создала свою собственную подсистему для обработки изображений. Вероятно, оптику компания тоже создаёт самостоятельно. Также крупные инсайдеры считают, что Huawei работает над новым оптическим сканером отпечатков пальцев для серии P70. Конечно, компания официально ничего не подтвердила, но совсем скоро должна пройти официальная презентация производителя китайских смартфонов, в рамках которой станет ясно насколько бренд продвинулся в плане собственных разработок. Многим это будет очень интересно.