Huawei P70 протестировали в бенчмарке

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился результатами тестирования смартфонов серии Huawei P70 в популярном бенчмарке Geekbench 6. Речь идет о моделях Huawei P70, Huawei P70 Pro и Huawei P70 Art. Модель Huawei P70 Art набрала 1784 балла в однопоточном испытании и 4589 баллов в многопоточном тесте. Для сравнения, Xiaomi 13 набирает 2017 и 5542 балла соответственно. Также бенчмарк подтверждает наличие 12-ядерной фирменной платформы Kirin 9000s в базовых Huawei P70 и P70 Pro, а также новой однокристальной системы в Huawei P70 Art. Она будет состоять из восьми ядер.