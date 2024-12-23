Huawei Pura 70 Ultra подешевел до 1025 долларов

Компания Huawei снизила цены на флагманский смартфон Pura 70 Ultra, который является лучшим камерофоном на рынке по версии лаборатории DxOMark. Теперь на китайском рынке аппарат стоит 1025, 1095 и 1235 долларов за конфигурации с 12/512, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Стоит отметить, что в России флагман продается по цене от 80 тысяч рублей.

Напомним, Huawei Pura 70 Ultra оснащается 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 13 Мп, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 40 Мп и 50 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно.
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