Huawei Pura 70 Ultra полностью разобрали

На прошлой неделе компания Huawei официально представила серию смартфонов Pura 70, включая флагманский смартфон Pura 70 Ultra. Безусловно, все модели Pura 70 имеют очень характерный дизайн камеры, а топовый Ultra вовсе поставляется с выдвижной основной камерой с переменной диафрагмой. И, к счастью, китайский канал WekiHome вчера выпустил полное видео разборки устройства, продемонстрировав особенность системы камер флагманского гаджета — она наиболее интересна. Чтобы до неё добраться, пользователю пришлось снять тыльную крышку смартфона и дисплей, после чего удалось добраться до механизма, который отвечает за основную камеру и её ход. Стоит отметить, что в данной конструкции даже шаговый двигатель имеет шумоподавляющую пенку, чтобы издавать меньше шума в процессе работы.
Также нужно понимать, что этот смартфон является первым в мире устройством, которое предоставляет выдвижную камеру и имеет защиту от пыли и воды по сертификату IP68. Реализовать это стало возможным благодаря тому, что выдвижная часть крышки объектива запечатана. Кроме того, благодаря плотной компоновке камера в смартфоне не дребезжит даже при сильной тряске, что удивительно с учётом того, насколько здесь огромная выдвижная часть. Так что в конечном итоге это крайне сложный гаджет с мощной системой камер, который заслуживает внимания даже с инженерной точки зрения. При этом данных про качество съёмки пока что нет — тесты ещё не вышли от западных журналистов.