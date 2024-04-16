Huawei Pura 70 Ultra получит 1 ТБ флеш-памяти

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о конфигурациях флагманских смартфонов Huawei Pura. Итак, в линейку войдут четыре модели. Стандартная Pura 70 получит версию на 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти, а также синюю, черную, белую и красную расцветки. Pura 70 Pro выйдет с 12/512 и 12/1024 ГБ памяти, а также с корпусами в белом, фиолетовом и черным цветовыми вариантами.

Pura 70 Pro+ характеризуется 16/512 и 16/1024 ГБ памяти, а также серебристой, белой и черной расцветками. Топовая модель Pura 70 Ultra будет представлена в конфигурации 16/1024 ГБ и керамическими тыльными панелями в черном и белом цветах.
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