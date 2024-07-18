Huawei Pura 70 продаётся рекордным количеством

Теперь с новым флагманом компания Huawei достигла нового рекорда, так как суммарные поставки Pura 70 уже превысили отметку в 10 миллионов единиц. И многие западные аналитики считают, что причины огромной популярности моделей Pura 70 связаны с новым мобильным процессором Kirin 9010, а также с улучшениями в области фотографии. Особенно в этом плане интересен смартфон Pura 70 Ultra, который оснащён выдвижным объективом. Это действительно те инновации, которые нужны пользователям, потому что преимущества от нового процессора и более продвинутой системы камер можно ощутить буквально сразу. И это не ИИ-функции, которые нужны скорее для развлечения, а вполне приятные инновации, способные изменить уровень жизни человека в лучшую сторону. Ждём следующей серии смартфонов от Huawei.