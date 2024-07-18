Huawei Pura 70 продаётся рекордным количеством

На текущий момент линейка смартфонов Pura 70 от компании Huawei состоит из четырёх моделей — базовой Pura 70, а также более продвинутых версий Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra. И хотя пока что нет никакой информации о том, какая модель оказалась самой популярной в данной линейке, информационное издание Sina Technology сообщило, что поставки Pura 70 выше на 125 процентов по сравнению с P60 за аналогичный отчётный период. При запуске Pura 70, который состоялся 18 апреля, сообщалось, что смартфон Mate 60 Pro разошёлся тиражом в 6,2 миллиона единиц всего за пять месяцев после релиза, что вполне неплохо для смартфона, который официально продаётся лишь в некоторых регионах мира.

Теперь с новым флагманом компания Huawei достигла нового рекорда, так как суммарные поставки Pura 70 уже превысили отметку в 10 миллионов единиц. И многие западные аналитики считают, что причины огромной популярности моделей Pura 70 связаны с новым мобильным процессором Kirin 9010, а также с улучшениями в области фотографии. Особенно в этом плане интересен смартфон Pura 70 Ultra, который оснащён выдвижным объективом. Это действительно те инновации, которые нужны пользователям, потому что преимущества от нового процессора и более продвинутой системы камер можно ощутить буквально сразу. И это не ИИ-функции, которые нужны скорее для развлечения, а вполне приятные инновации, способные изменить уровень жизни человека в лучшую сторону. Ждём следующей серии смартфонов от Huawei.
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