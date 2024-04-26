Huawei Pura 70 работает на очень старом чипе

Сегодня появилась информация о том, что серия флагманских устройств Pura 70, официально выпущенная компанией Huawei, оснащена новым процессором Kirin 9010, который обеспечивает ряд улучшений по сравнению с предыдущим чипом Kirin 9000S прошлого года. Однако, с точки зрения литографии и технологического процесса, Kirin 9010 и Kirin 9000S практически идентичны. Более того, специалисты заявили, что Huawei всё ещё производит свои процессоры на 7 нм технологическом процессе от компании SMIC. Соответственно, несмотря на то, что Kirin 9010 считается прямым преемником Kirin 9000S, на деле эти процессоры практически идентичны в плане производства, технологий и процессов — между поколениями нет никакой разницы. Это связано с тем, что доступа к технологическому процессу в 5 нанометров у компании Huawei на текущий момент нет и компании пришлось использовать те же станки на 7 нм.

С другой стороны, Huawei значительно улучшила Kirin 9010 по сравнению с предыдущим чипом компании. А вот в сравнении с конкурентами Kirin 9010 демонстрирует не лучшие результаты — он работает на уровне с Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, потребляя при этом на 30 процентов больше энергии. Это достаточно неприятная новость, так как процессор явно отстаёт от конкурентов по производительности, у него слишком высокое потребление энергии и при этом у пользователя нет перспективы получить что-то лучше в ближайшем будущем, потому что Huawei проигрывает гонку за нанометры той же Qualcomm.