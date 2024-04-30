Huawei Pura 70 выпустят за пределами Китая

На текущий момент серия смартфонов Pura 70 от компании Huawei эксклюзивно ограничена Китаем — любая модель из новой флагманской серии смартфонов Huawei работает на HarmonyOS и не имеет никаких приложений Google из-за различного рода санкций и ограничений со стороны США и американских компаний. Кроме того, поскольку обычный пользователь из Китая чаще всего полагается на локальный набор приложений, в Китае отсутствие соответствующих сервисов не является проблемой — пользователи получают всё необходимое и за пределами Android. Тем не менее, есть шанс, что флагманские модели смартфонов Huawei появятся и на зарубежных рынках. Правда, речь в любом случае идёт про Азию, а не Европу.

Pura 70 Pro+ и Pura Ultra, вероятно, в ближайшем будущем появятся на рынке Малайзии — смартфоны сегодня были сертифицированы в этом регионе, что обычно делают перед тем, как запускать устройство в официальную продажу. Это на самом деле смелый шаг, потому что на локальном рынке производитель уже явно добился успеха и было принято решение работать над тем, чтобы покорить другие рынки. Это вполне реальная задача — производитель может обеспечить не только Китай своими флагманскими смартфонами, но и заработать дополнительные проценты продаж на рынках за пределами родной страны. Например, в Индии такой смартфон явно пользовался бы спросом из-за обилия преимуществ при достаточно низкой стоимости конечного продукта. Будем ждать новостей по этому вопросу в ближайшем будущем.