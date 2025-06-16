Huawei Pura 80 работает на устаревшем чипе

Однако, по его словам, ни один из флагманских устройств Huawei не получит такой чип в 2025 году — скорее всего, запуск стоит ожидать только в 2026-м. Также уточняется, что на сегодняшний день самой продвинутой литографией, доступной китайским компаниям (включая Huawei), остаётся техпроцесс «N + 2», уже применяемый в производстве Kirin 9020. Причина, по которой 5-нм чипы пока не могут выйти на массовый рынок, заключается в технических ограничениях. SMIC в данный момент располагает только устаревшим оборудованием для производства чипов. Пока компания не получит доступ к передовым литографическим станкам, освоить техпроцесс в 5 нм будет достаточно проблематично, если в целом возможно. Но работы в этом направлении ведутся.