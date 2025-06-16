Huawei Pura 80 работает на устаревшем чипе

На этой неделе была официально представлена серия смартфонов Huawei Pura 80 ни для кого не стало сюрпризом, что новые флагманы компании работают на 7-нм чипе Kirin 9020 — том же, что стоял в прошлогодней линейке Mate 70. Хотя Huawei перешла с архитектуры уровня «N + 1» на «N + 2», в плане технологического развития компания уперлась в потолок. Это происходит несмотря на сообщения о том, что крупнейший китайский производитель микросхем SMIC уже освоил 5-нм техпроцесс. Правда, появились слухи, что коммерческое производство 5-нм чипов всё же состоится, и новый Kirin может его использовать, но ждать этого в 2025 году, похоже, не стоит. По информации издания Huawei Central, разработка 5-нм процессора действительно ведётся.

Однако, по его словам, ни один из флагманских устройств Huawei не получит такой чип в 2025 году — скорее всего, запуск стоит ожидать только в 2026-м. Также уточняется, что на сегодняшний день самой продвинутой литографией, доступной китайским компаниям (включая Huawei), остаётся техпроцесс «N + 2», уже применяемый в производстве Kirin 9020. Причина, по которой 5-нм чипы пока не могут выйти на массовый рынок, заключается в технических ограничениях. SMIC в данный момент располагает только устаревшим оборудованием для производства чипов. Пока компания не получит доступ к передовым литографическим станкам, освоить техпроцесс в 5 нм будет достаточно проблематично, если в целом возможно. Но работы в этом направлении ведутся.