OPPO Find N6 показали на рендерах

Сетевой информатор Fixed Focus Digital опубликовал качественные изображения складного флагманского смартфона OPPO Find N6, который будет представлен в ближайшее время. Отметим белую и фиолетовую расцветки корпуса и круглый блок тыльной камеры с четырьмя модулями и уже привычным логотипом Hasselblad. Что до технических параметров, устройству приписывают наличие гибкого 8,12-дюймового экрана, 6,62-дюймового внешнего дисплея, топового 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 200-Мп главного модуля в основной камере и батареи ёмкостью 6000 мАч.