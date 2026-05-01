Смартфон Vivo S50t оценили в 470 долларов

Компания Vivo объявила о выпуске среднебюджетного смартфона S50t, который базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 735.

Новинку также оснастили 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR, 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, корпусом толщиной 7,49 мм и алюминиевой боковой рамкой, предустановленной прошивкой OriginOS 6 на основе операционной системы Android 16, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископный телеобъектив) и 8 Мп (сверхширик), а также ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 470 и 525 долларов за конфигурации с 12 и 16 ГБ оперативной памяти соответственно.