Huawei Pura X Max все еще хорошо продается

Блогер RDObservation поделился цифрами продаж складного смартфона Huawei Pura X Max, который был выпущен в апреле этого года. На момент середины ноября в Китае было реализовано 1,27 миллиона устройств – 683 тысячи пришлось на обычную версию, 587 тысяч на Collector's Edition. Смартфон оценен в эквивалент 1540 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ памяти.

Напомним, что Pura X Max оснащается горизонтальным механизмом раскрытия, 5,4-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 1848:1264 точки, адаптивной кадровой частотой LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, 7,7-дюймовым внутренним дисплеем с разрешением 2584:1828 пикселей и яркостью 3000 нит, фирменной однокристальной системой Kirin 9030 Pro, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив с оптической стабилизацией) и 12,5 Мп (сверхширик), двумя селфи-камерами разрешением 8 Мп, толщиной 11,2 мм и 5,2 мм в сложенном и разложенном состояниях соответственно, батареей ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок.