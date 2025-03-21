Huawei Pura X работает на процессоре Kirin 9020

Компания Huawei буквально вчера представила свой новый складной смартфон Pura X, не упомянув во время анонса, какой процессор работает у новинки под капотом. Компания традиционно не комментирует ситуацию с процессорами, но теперь стало известно, что устройство использует Kirin 9020, так как смартфон был доступен журналистам для тестирования после презентации. Kirin 9020 — это собственная разработка компании HiSilicon, которая занимается производством чипов для Huawei. Процессор дебютировал в ноябре 2024 года в серии Huawei Mate 70. И хотя приложения для мониторинга оборудования показывают 12-ядерный процессор, это связано с гиперпоточностью, и на самом деле чип имеет всего 8 ядер.

В его состав входят одно мощное ядро Taishan с тактовой частотой 2,5 ГГц, три средних ядра Taishan с частотой 2,15 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A510 с частотой 1,53 ГГц. Топовое ядро разрабатывается внутри компании, а четыре маленьких — лицензированные ядра Cortex-A510 от Arm, которые были приобретены до того, как Huawei попала в санкционный список. Графический процессор в Kirin 9020 — это Maleoon 920, ещё одно внутреннее решение компании. Он работает на частоте до 840 МГц, но подробности о его архитектуре и количестве вычислительных блоков пока не раскрыты. Несмотря на то, что производительность процессора близка к флагманским чипам Qualcomm, графический процессор остается на уровне среднего сегмента. Но для складного смартфона этого достаточно.