Huawei Pura X работает на процессоре Kirin 9020

В его состав входят одно мощное ядро Taishan с тактовой частотой 2,5 ГГц, три средних ядра Taishan с частотой 2,15 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A510 с частотой 1,53 ГГц. Топовое ядро разрабатывается внутри компании, а четыре маленьких — лицензированные ядра Cortex-A510 от Arm, которые были приобретены до того, как Huawei попала в санкционный список. Графический процессор в Kirin 9020 — это Maleoon 920, ещё одно внутреннее решение компании. Он работает на частоте до 840 МГц, но подробности о его архитектуре и количестве вычислительных блоков пока не раскрыты. Несмотря на то, что производительность процессора близка к флагманским чипам Qualcomm, графический процессор остается на уровне среднего сегмента. Но для складного смартфона этого достаточно.