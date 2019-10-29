Huawei Smart Screen в золотом цвете

Компания Huawei начала производить свои умные телевизоры и это оказалось весьма успешным решением, ведь у производителя получается довольно неплохо. К примеру, теперь в продажу поступила панель Huawei Smart Screen с диагональю 65 дюймов, которая выглядит очень стильно и картинка у нее отличная. Рамки вокруг телевизора очень мелкие, при этом снизу имеется панель золотистого цвета, которая выглядит очень круто и дорого. Естественно, продукт поддерживает все современные технологии, позволяет смотреть контент прямо из интернета и это все приятно, но пока что не совсем понятно, как телевизор будет работать в нашей стране. Все же Huawei Smart Screen создают для локального рынка в первую очередь, а уже потом для всех остальных.