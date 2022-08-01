Huawei Tag официально представили в Китае

Аксессуар Apple для отслеживания утерянных предметов является необходимостью для многих, и мы видим, как несколько компаний спешат представить свою версию устройства в данном сегменте. Например, Huawei выпустила свой новейший аксессуар Huawei Tag, который предназначен для отслеживания потерянных — хотя функциональность аналогична AirTag, механизм отличается. Несмотря на то, что на рынке существует множество смарт-трекеров, Huawei Tag является гораздо более дешевой альтернативой AirTag от Apple. В отличие от AirTag, Huawei Tag не использует модуль GPS и использует устройства Bluetooth для определения местоположения. На данный момент неизвестно, требует ли аксессуар использования устройств под брендом Huawei. Если это произойдет, аксессуар будет иметь успех только на китайском рынке.

AirTag использует устройства Apple для точного определения своего местоположения. Это означает, что он не может измерить свое местоположение там, где меньше всего продуктов Apple, например, в Южной Корее. Кроме того, Huawei Tag также не имеет сверхширокополосного чипа. Из-за отсутствия чипа точное отслеживание местоположения невозможно. Тем не менее, Huawei Tag имеет защиту от воды и пыли IP67. Кроме того, в нем есть батарея, которой должно хватить на год. Что касается безопасности, Huawei встроила чип NFC для обмена информацией о владельцах, когда это необходимо. Кроме того, он также оснащен небольшим динамиком, который помогает находить метки поблизости.