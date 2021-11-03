Huawei Technologies продаст свой серверный бизнес

С тех пор бренд столкнулся с дальнейшими репрессиями со стороны правительства США, ведь правительство даже наложило на него дополнительные ограничения, которые прекратили поставки микросхем от TSMC. Это привело к значительному спаду ее бизнеса по производству смартфонов, поскольку компания не могла создавать собственные микросхемы или закупать их у других производителей. Китайский производитель телекоммуникационного оборудования теперь, по-видимому, планирует продать свою серверную часть консорциуму, в который входит «по крайней мере один покупатель, поддерживаемый государством», согласно источникам. К сожалению, точные детали этой сделки, как и ее оценка, в настоящее время неизвестны. Но, вероятно, это будет стоить миллиарды юаней.