Huawei Technologies продаст свой серверный бизнес

Сообщается, что Huawei Technologies планирует продать свой ключевой серверный бизнес, поскольку не может приобрести чипы для этого направления из-за торговых ограничений США. Согласно отчету Bloomberg, источники, близкие к этому вопросу, показали, что китайский технологический гигант ведет предварительные переговоры о продаже своего серверного бизнеса на базе архитектуры x86. Компания закупала микросхемы у Intel, но из-за торговых ограничений теперь не может получать поставку микросхем от производителя для дальнейшей работы системы. Для тех, кто не знает, Huawei была внесена в чёрный список организаций США, а еще в 2019 году была отмечена как угроза национальной безопасности.

С тех пор бренд столкнулся с дальнейшими репрессиями со стороны правительства США, ведь правительство даже наложило на него дополнительные ограничения, которые прекратили поставки микросхем от TSMC. Это привело к значительному спаду ее бизнеса по производству смартфонов, поскольку компания не могла создавать собственные микросхемы или закупать их у других производителей. Китайский производитель телекоммуникационного оборудования теперь, по-видимому, планирует продать свою серверную часть консорциуму, в который входит «по крайней мере один покупатель, поддерживаемый государством», согласно источникам. К сожалению, точные детали этой сделки, как и ее оценка, в настоящее время неизвестны. Но, вероятно, это будет стоить миллиарды юаней.