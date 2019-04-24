Huawei Y5 (2019) выглядит шикарно

Далеко не всем пользователям нужны мощные смартфоны, ведь для некоторых телефон является просто окном в интернет. Не каждый из нас играет в тяжелые игры и получает от этого удовольствие. И для таких пользователей был создан смартфон Huawei Y5 (2019), который стоит небольших денег, выглядит достаточно привлекательно и оборудован неплохим железом. Конечно, нужно понимать, что здесь нет лучшей в мире камеры, нет дорогих дизайнерских решений и прочего. Зато есть отличная база, которая точно стоит своих денег, есть неплохой дисплей и производительная начинка начального уровня. Для подавляющего большинства этого будет предостаточно, чтобы пользоваться каждый день и не думать даже о покупке флагманского смартфона. Он того просто не стоит.