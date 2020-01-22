Huawei Y6s стоит 9999 рублей

Компания Huawei длительное время показывала действительно качественные смартфоны с низкой стоимостью, привлекая тем самым потенциальных покупателей со всего мира. Сейчас, к счастью, ситуация не изменилась и производитель продолжает радовать нас крутыми смартфонами, которые вполне можно назвать доступным продуктом. К примеру, на территории России был представлен смартфон Huawei Y6s, который стоит всего 9999 рублей, что довольно недорого по современным меркам. Взамен пользователь получит большой дисплей с высоким разрешением, довольно стильный корпус, 64 гигабайта встроенной памяти и неплохую камеру. Конечно, у этого смартфона есть свои недостатки, но при такой стоимости было бы крайне глупо на них обращать внимание.