Huawei Y7a официально представлен

Многие пользователи решили, что ждать каких-либо релизов от компании Huawei уже не стоит, так как производитель сильно ограничен на текущий момент запретами со стороны правительства США. Но оказалось, что это не мешает компании выпускать качественные продукты — производитель официально представил смартфон Huawei Y7a, который выглядит достаточно стильно, при этом обладает производительным железом и прочими мелкими преимуществами. Вопрос только в том, сколько устройство будет стоить у нас в стране, ведь сейчас пользователи не горят желанием приобретать устройство такого плана от китайского производителя. И его успех может быть лишь в том случае, если устройство будет более доступным, чем конкуренты с аналогичным набором железа.

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