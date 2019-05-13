Huawei Y9 Prime (2019) с выдвижной камерой

Длительное время пользователи считали, что новые технологии вроде сканера в дисплее или выдвижной камеры останутся прерогативой исключительно флагманских моделей. Но, китайские компании в который раз разрушают эти стереотипы и выпускают смартфоны, у которых есть те фишки, которые ранее были только на флагманах. К примеру, у нового смартфона Huawei Y9 Prime (2019) есть выдвижная камера, которая позволяет не делать вырезов на фронтальной панели и полностью оставить дисплей нетронутым. Это выглядит очень круто и дорого, плюс если вам не нужна фронтальная камера, то она вам не будет мешать в повседневной жизни совершенно. Мне кажется, что это очень крутое решение, да еще и за вполне адекватную сумму денег. А что вы думаете об этой новинке?