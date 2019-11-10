Huawei Y9s c процессором Kirin 710F и тройной камерой

Компания Huawei выпустила новый смартфон Huawei Y9s.

Смартфон Huawei Y9s получил 6,59 дюймовый IPS дисплей с разрешением 2340×1080. На борту установлен процессор Kirin 710F в паре 6ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Работает смартфон от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч.

Основная камера получила три модуля: 48 МП основной датчик, 8 МП широкоугольный объектив и 2 МП датчик глубины. А фронтальная камера здесь выдвижная и получила 16 МП.

Работает смартфон под управлением Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.1. Смартфон Huawei Y9s оценили в 240 долларов.