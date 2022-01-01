Huawei анонсировала складной смартфон P50 Pocket

Компания Huawei анонсировала ряд новых устройств, среди которых мы увидели складной смартфон P50 Pocket.

Этот роскошный смартфон представлен в вариантах Black, Diamond White и Premium Gold Edition. Устройство будет иметь 6,9-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 21: 9 и частотой обновления 120 Гц. В Huawei P50 Pocket установлена основная камера на 40 МП, также есть селфи-камера на 32 МП + 10 МП. За производительность устройства отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 888, до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища.

Емкость аккумулятора Huawei P50 Pocket составляет 4000 мАч. В смартфоне используется запатентованная шарнирная конструкция от Huawei.

Ориентировочная цена устройства составит около 1400 долларов.