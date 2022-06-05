Huawei анонсировала смартфон Enjoy 50 с большим аккумулятором

В сеть утекли изображения будущего смартфона компании Huawei. Huawei Enjoy 50 официально не представлен, но изображения дают понять как выглядит смартфон и раскрыты некоторые его подробности.

Смартфон получит большой аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Устройство оснащено дисплеем с диагональю 6,75 дюйма и каплевидным вырезом. Известно, что новинка будет иметь 256 ГБ флэш-памяти, работать на операционной систему HarmonyOS 2.0. На фотографиях задней панели видна тройная камера. По некоторым данным, Huawei Enjoy 50 основан на мобильной платформе Kirin 710.

Компания может представить Enjoy 50 в этом месяце, на мероприятии посвященном выпуску смартфонов серии Nova 10.
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