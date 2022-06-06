Huawei анонсировала смартфон Enjoy 50 с огромной батареей 6000 мАч

Компания Huawei провела онлайн мероприятие, в рамках которого был анонсирован смартфон Enjoy 50 и беспроводные наушники Freebuds 5i. Благодаря презентации, стали доступны некоторые характеристики смартфона. Huawei Enjoy 50 будет оснащен чипсетом Kirin 720 SoC, 6,75-дюймовым ЖК-дисплеем Waterdrop Notch IPS и огромной батареей емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт через интерфейс USB-C.

На задней панели смартфона имеется система камер из трех объективов. Работает новинка под управлением операционной системы HarmonyOS 2.0. Huawei Enjoy 50 будет доступен в трех цветовых вариантах: белый, синий и черный.