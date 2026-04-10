Huawei анонсировала смартфон Enjoy 90m Plus

Линейка смартфонов Huawei Enjoy 90 на текущий момент включает три модели — Enjoy 90, Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 Pro Max. Теперь к ним присоединился новый смартфон Enjoy 90m Plus, который уже появился на официальном сайте компании. Huawei Enjoy 90m Plus получил 6,67-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. В экране предусмотрено центральное отверстие под фронтальную камеру на 8 Мп. Основная камера одна — на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и поддержкой 10-кратного цифрового зума. За производительность отвечает процессор Kirin 8000, объём оперативной памяти компания пока не раскрывает, но известно, что устройство будет доступно в версиях с 128 ГБ и 256 ГБ памяти.

При этом смартфон работает на операционной системе HarmonyOS 6.0. А аккумулятор ёмкостью 6620 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 40 Вт. Также устройство оснащено боковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 7, а также дополнительной кнопкой для быстрого запуска приложений и выполнения различных действий. Информация о цене и сроках начала продаж пока не раскрыта, да и на текущий момент не совсем понятно, планирует ли компания выпускать модель за пределами рынка Китая. Возможно, производитель хочет сконцентрироваться лишь на продажах на локальном рынке, так как это просто прекрасная возможность для специфической версии смартфона с чипом не самого свежего поколения. Вопрос только в его финальной стоимости — для многих это очень важно.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor