Huawei будет использовать жидкие линзы в своих флагманских телефонах в 2021 году

Китайский технологический гигант Huawei намерен внедрить технологию жидких линз в своих флагманских гаджетах в 2021 году. По слухам сети, компания Huawei находится на последней стадии процесса тестирования своей жидкой линзы, которая, как ожидается, значительно повысит стабилизацию изображения и время фокусировки, тем самым обеспечивая улучшенное визуальное восприятие для пользователей.

Ожидается, что технология жидких линз будет применена в первую очередь для телеобъективов, так что вместо того, чтобы перемещать линзы, модуль будет изменять форму жидкости за счет изменения напряжения, чтобы фокусировать свет. Кроме того, ожидается, что эта реализация будет более прочной и достаточно устойчивой к ударам по сравнению с телеобъективами нежидкостного типа. Возможно жидкая линза будет работать в паре с еще не анонсированным датчиком Sony IMX782, чтобы обеспечить превосходное качество изображения.