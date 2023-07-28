Huawei будет производить мобильные процессоры на 7 нм

По информации издания Nikkei, у компании Huawei есть амбициозные планы возобновить производство собственных передовых процессором для мобильных устройств уже в этом году. Эта информация лишь подтверждает ранее опубликованный отчёт Reuters о том, что Huawei планирует использовать технологию фабрикации SMIC с узлом 7 нм для возвращения к производству систем на кристалле для смартфонов. Однако у Huawei может возникнуть проблема, связанная с высокой плотностью дефектов на узле 7 нм от SMIC. «Вероятность успешного производства на узле 7 нм считается довольно низкой, речь идёт примерно про шанс в 50%», — заявил специалист в данной области. Это значит, что при производстве различного рода «блинов», из которых потом нарезаются кристаллы для процессоров, примерно половина продукции выходит бракованной и это, конечно, делает производство очень дорогостоящим удовольствием.

Более того, компания SMIC официально не анонсировала свою технологию с узлом 7 нм, но это, вероятно, разработанный технологический процесс как более дешёвая альтернатива N7 от TSMC, и в производстве этот процесс находится как минимум с начала 2021 года. Соответственно, если производитель сможет придумать, как реализовать более высокий процент качественных кристаллов, то в будущем он сможет выпускать собственные процессоры для смартфонов нового поколения и тратить на это куда меньше средств. Будем следить за ситуацией, потому что это вполне позволит Huawei вернуться на рынок.
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