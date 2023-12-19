Huawei будет самостоятельно выпускать процессоры

Новая патентная заявка от компании Huawei свидетельствует о том, что китайский гигант предпринимает дополнительные усилия для уменьшения зависимости от зарубежных компаний и их продукции. Всё дело в том, что новая патентная заявка свидетельствует о желании Huawei построить свои собственные заводы для производства чипов для смартфонов и планшетов, дабы не зависеть от иностранных производителей в этом вопросе. По информации инсайдеров из Китая, компания Huawei занимается строительством своих собственных производственных заводов и активно участвует в расширении трёх текущих производственных мощностей на территории страны. По данным специалистов из этой отрасли, Huawei и SMIC совместно создали технологический процесс в 5 нм, который уже используется в ноутбуках, а свидетельствует о преодолении барьера в 7 нм, хотя ранее все считали, что это просто невозможно.

Теперь же компания Huawei хочет отказаться и от этого партнёрского соглашения, дабы заниматься выпуском продукции самостоятельно. И это звучит крайне интересно, потому что если компания полностью отказывается от продукции других компаний, то в теории её продукция будет иметь более низкую себестоимость. Это позволит либо существенно снизить стоимость на готовые устройства, тем самым подорвав продажи конкурентов, либо же при той же цене получать больше прибыли с готовой продукции. Это всё выглядит крайне увлекательно на фоне падения продаж смартфонов Apple в Китае.
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