Huawei делает ассистент HiAssistant

Появилась информация о том, что компания Huawei работает над выпуском своего голосового помощника HiAssistant. Пока что точной информации о его возможностях нет, а верить слухам — не лучшая идея. Все же, любой продукт на стадии тестирования обсуждать весьма проблематично. Однако, можно смело говорить о том, что выпуск смартфонов со своим голосовым помощником уже стал трендом. Сейчас каждый второй продукт на рынке продают с помощником, осталось только довести это все до ума. Ведь, большинство потенциально крутых продуктов в той же России не имеют смысла, так как пользоваться помощником не получается. Если у Huawei сразу на старте будет работы с русским языком, помимо английского, то гаджет раскупят как горячие пирожки. Если нет, то можно будет смело хоронить ассистента прямо на момент релиза.