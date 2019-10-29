Huawei делает ставку на процессоры Kirin

Компания Huawei довольно давно начала создавать свои собственные процессоры для смартфонов, дабы предоставить своим же разработчикам возможность не зависеть от компаний вроде Qualcomm. Кроме того, это позволяет существенно экономить средства на процессорах, ведь при покупке «камня» от другого производителя бренд в любом случае переплачивает. Теперь в Huawei заявили, что компания в 2019 году выпустила 70% своих смартфонов на своих же процессорах Kirin. И в будущем ситуация будет меняться лишь в сторону производителя, так как это выгоднее, проще, удобнее и легче. Да и не нужно бояться, что завтра в США запретят Qualcomm продавать процессоры в Huawei, что тоже серьезное преимущество на самом деле. Это дает эффект надежности.