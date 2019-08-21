Huawei едет на выставку IFA 2019: ждем Kirin 990 для Mate 30

Компания Huawei подтвердила свое участие в крупнейшей ежегодной выставке IFA 2019, которая в этот раз пройдет с 6 по 11 сентября в Берлине. Мероприятие Huawei в рамках выставки запланировано на 6 сентября.

Рекламный тизер, опубликованный Huawei, гласит: «Rethink Evolution» («Переосмысли эволюцию». Также компания спрашивает: «По вашему представлению, как 5G меняет наше общение?»

Эти намеки связаны с анонсом нового процессора Kirin 990 (или Kirin 985, о чем говорили еще в конце прошлого года). Именно он должен стать «сердцем» новых флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro.

Без сомнений, Kirin 990 (или одна из его версий) получит фирменный модем 5G Balong 5000.

Также на IFA 2019 должны рассказать о планах на 5G, устройствах AR и VR, новой операционной системе HarmonyOS и, возможно, гибком смартфоне Mate X. Также ожидается международная презентация фирменной оболочки EMUI 10.