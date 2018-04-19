Huawei готовит 5G-смартфон

Компания Huawei сделала сразу несколько важных заявлений о своих будущих новинках. Например, производитель пообещал, что свой первый смартфон с 5G отправится в продажу в 2019 году. Это достаточно интересные данные, ведь ранее Huawei уже говорила о модемах, поддерживающих пятое поколение сотовых сетей, а теперь уже говорят про официальные продажи продукта. Думаю, если компании такого уровня так активно работают над созданием продуктов с 5G, то вскоре эти сети действительно станут популярными. Будем надеяться, что в нашей стране тоже эти сети появятся и ими можно будет пользоваться на адекватном уровне и без слишком завышенных цен на тарифы. А пока что будем следить за рынком смартфоном и надеяться, что больше компаний заинтересуется данной технологией. Ведь, от этого зависит скорость развития рынка.