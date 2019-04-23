Huawei готовит Mate X уже летом

Компания Huawei длительное время занимает ведущую позицию на рынке смартфонов и может похвастаться действительно невероятным уровнем продаж. Однако, на этом никто не думает останавливаться. На текущий момент производитель сложил некий план на будущее, в котором указано, что смартфон со складной конструкцией Mate X выйдет в продажу уже в июле этого года. Для нынешнего рынка смартфонов это просто невероятно, ведь еще несколько месяцев назад никто не верил, что такие смартфоны вообще могут быть. Тем не менее, Mate X действительно выйдет в продажу и будет одним из самых интересных устройств на рынке. Осталось только подождать цену продукта и решить, что делать с таким вот необычным смартфоном. Стоит ли он своих денег вообще?