Huawei готовит P Smart Z

Длительное время компании OPPO и Vivo являлись уникальными представителями рынка смартфонов, которые могут похвастаться не только продвинутой начинкой и прочими бонусами, но и выдвижной камерой. Теперь у компании Huawei будет свое устройство с данным типом камеры. Модель называется P Smart Z и ее пока что не показали, но в сети уже есть масса качественных фотографий. Видимо, компания хочет попробовать себя на этом рынке и показать нечто более привлекательное, чем у конкурентов. Вопрос лишь в стоимости такого решения, ведь если P Smart Z будет дороже конкурентов, то никакая камера его не спасет. Будем ждать официального анонса и тогда можно будет поговорить о качестве продукта, стоимости и прочих важных для пользователей моментах.