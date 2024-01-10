Huawei готовит к релизу новый флагманский процессор Kirin 9010

Но поскольку Kirin 9000S и Kirin 9010 имеют одинаковую нумерацию в индексе, возможно, что новый чип будет не сильно отличаться от текущего процессора флагманского уровня. Ранее Huawei использовала подобный подход с Kirin 9000SL, который является немного урезанной версией мобильного процессора Kirin 9000S, хотя стоит отметить, что у процессоров отличается конфигурация ядер центрального процессора. Kirin 9010 могут проектировать по тому же сценарию — компания просто задействует иную конфигурацию ядер и всё. Скорее всего, технологический процесс останется прежним, потому что надеяться на более современное решение просто невозможно. Другое дело, что помимо процессора у нового смартфона будет ещё множество интересных нововведений, на которые стоит обратить внимание.