Huawei готовит к релизу новый флагманский процессор Kirin 9010

Сегодня зарубежные инсайдеры опубликовали слух о том, что компания Huawei разрабатывает новый флагманский процессор для предстоящей линейки флагманских смартфонов P70 под названием Kirin 9010. Соответственно, компания не планирует повторно использовать процессор Kirin 9000S, который обладает весьма неплохой производительностью и в целом должен справляться с поставленными задачами, потому что производитель делает ставку на совершенно новую разработку. К сожалению, ключевые характеристики процессора Kirin 9010 пока что никто раскрыть не может, потому что процессор находится на слишком ранней стадии проектирования и говорить о ядрах и частотах слишком рано.

Но поскольку Kirin 9000S и Kirin 9010 имеют одинаковую нумерацию в индексе, возможно, что новый чип будет не сильно отличаться от текущего процессора флагманского уровня. Ранее Huawei использовала подобный подход с Kirin 9000SL, который является немного урезанной версией мобильного процессора Kirin 9000S, хотя стоит отметить, что у процессоров отличается конфигурация ядер центрального процессора. Kirin 9010 могут проектировать по тому же сценарию — компания просто задействует иную конфигурацию ядер и всё. Скорее всего, технологический процесс останется прежним, потому что надеяться на более современное решение просто невозможно. Другое дело, что помимо процессора у нового смартфона будет ещё множество интересных нововведений, на которые стоит обратить внимание.