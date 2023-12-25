Huawei готовит к релизу процессор Kirin 9000SL

Сегодня западные инсайдеры поделились интересной информацией о том, что существует другая версия чипа Kirin 9000S от компании Huawei, который, по сообщениям специалистов, будет использоваться в более доступных моделях смартфонов линейки Nova. Судя по всему, это упрощённая версия под названием Kirin 9000SL, которая получит более простые характеристики в сравнении с собратом. При этом, если верить утечке характеристик, оба процессора используют одну и ту же графическую подсистему, но имеют разные кластеры ядер центрального процессора. Например, чип Kirin 9000S использует кластер 1 + 3 + 4, образуя 8-ядерное решение, тогда как Kirin 9000SL будет иметь 9-ядерную конфигурацию, состоящую из кластера 2 + 3 + 4.

Соответственно, у Kirin 9000SL два производительных ядра, работающих на частоте 2,35 ГГц, но они работают на более низкой тактовой частоте, чем одно ядро TaiShan V120 у Kirin 9000S, которое имеет тактовую частоту в 2,62 ГГц. Благодаря увеличенному количеству ядер Kirin 9000SL, вероятно, будет даже превосходить Kirin 9000S в многопоточной производительности, но есть мнение, что разница может быть незначительной, так как разница в тактовой частоте не так велика. При этом оба процессора используют графический процессор Maleoon 910, так что в плане производительности на уровне графики разницы не будет вообще. Но интересно посмотреть на то, как доступный процессор справится с поставленной задачей в конечном итоге. Всё же от этого многое зависит.
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