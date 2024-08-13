Huawei готовит к релизу складной смартфон с уникальной конструкцией

Естественно, такой высокий ценник может быть связан с ограниченным объёмом производства, так что производитель будет продавать несколько тысяч смартфонов в год, но иметь с этого приличные деньги из-за очень высокой стоимости. Кроме того, стоит напомнить, что из-за отсутствия возможности использовать передовые полупроводниковые технологии от TSMC, Huawei вынуждена полагаться на своего местного партнёра SMIC, что заставляет её использовать старые технологии для массового производства процессоров нового поколения. Это проблема, потому что в итоге смартфон за 4000 долларов будет предоставлять производительность на уровне с гаджетами среднего класса или что-то в таком духе. Потенциальных покупателей это явно сильно огорчит.