Huawei готовит к релизу складной смартфон с уникальной конструкцией

На рынке смартфонов с тройным складным экраном на текущий момент не появилось серийных моделей от крупных производителей, но Huawei, похоже, планирует в обозримом будущем удивить конкурентов, представив первый в мире смартфон, который складывается сразу в двух местах. Но пользователям, которые с большим нетерпением ждут этот релиз, придётся запастись приличной суммой денег, так как цена такого устройства, по мнению инсайдеров, может превышать 4000 долларов. Это огромная сумма для смартфона, даже если он обладает уникальной конструкцией. Ведь на деле эта стоимость в два раза превышает стоимость Samsung Galaxy Z Fold 6, а это флагманский складной смартфон топового уровня, который легко справляется с любыми задачами.

Естественно, такой высокий ценник может быть связан с ограниченным объёмом производства, так что производитель будет продавать несколько тысяч смартфонов в год, но иметь с этого приличные деньги из-за очень высокой стоимости. Кроме того, стоит напомнить, что из-за отсутствия возможности использовать передовые полупроводниковые технологии от TSMC, Huawei вынуждена полагаться на своего местного партнёра SMIC, что заставляет её использовать старые технологии для массового производства процессоров нового поколения. Это проблема, потому что в итоге смартфон за 4000 долларов будет предоставлять производительность на уровне с гаджетами среднего класса или что-то в таком духе. Потенциальных покупателей это явно сильно огорчит.