Huawei готовит к релизу смартфон Mate 90 Pro Max

Серия смартфонов Huawei Mate 90, по информации инсайдеров, дебютирует уже в сентябре и будет представлена отдельно от складного смартфона Mate XT2 с тройным механизмом складывания. И сегодня появились новые данные о характеристиках топовой модели Huawei Mate 90 Pro Max. Согласно утечке, смартфон получит новый процессор Kirin 9050 Pro, основанный на архитектуре «логического складывания», которую Huawei анонсировала некоторое время назад. Вместо традиционного увеличения плотности транзисторов за счёт уменьшения техпроцесса компания использует трёхмерное размещение схем. Такой подход позволяет отказаться от дальнейшей миниатюризации в пространстве.

По сравнению с процессором Kirin 9030 Pro, установленным в серии Mate 80, плотность транзисторов якобы выросла на 53,5%, площадь кристалла сократилась на 37,5%, а энергопотребление при одинаковом уровне производительности уменьшилось на 41%. Это должно обеспечить заметный прирост скорости работы и энергоэффективности. Также здесь будет установлен 6,9-дюймовый двухслойный OLED-дисплей с разрешением 1,5K, поддержкой технологии LTPO для динамической регулировки частоты обновления и плоской панелью с закруглёнными углами. Ёмкость аккумулятора, по данным источника, составит от 6800 до 7000 мАч. Также ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт и стандарта Wi-Fi 7. И, что довольно занимательно, смартфон будет работать под управлением операционной системы HarmonyOS 7.
Необычный смартфон HONOR Robot Phone готов к выходу…
Компания HONOR объявила, что презентация смартфона Robot Phone состоится 18 июля на конференции WAIC 2026…
У iPhone Ultra вновь проблемы на производстве…
Вокруг складного iPhone Ultra продолжают появляться противоречивые слухи — изначально инсайдеры сообщали,…
Redmi Turbo 6 Max показали на рендере …
Профильное издание NokiaPowerUser опубликовали качественное изображение и подробности о параметрах смартф…
Vivo G5i с АКБ на 7200 мАч оценили в 325 долларов …
Компания Vivo представила в Китае новый среднебюджетный смартфон Vivo G5i, которая базируется на 4-наноме…
Представлен смартфон HONOR WIN Turbo с АКБ на 10000 мАч…
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью WIN Turbo, которая основана на 4-нанометровой одн…
Tecno выпустила смартфон Pova 8 с двумя дисплеями…
В смартфоне Pova 7 компания Tecno вдохновилась решениями Nothing и представила систему подсветки Delta Li…
Официально: Realme P4R 5G получит АКБ на 8000 мАч…
Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона P4R 5G состоится в Индии 10 июня. Также п…
Смартфон Infinix GT 50 Pro обойдется в 44 тысячи рублей …
Компания Infinix дала старт российским продажам смартфона GT 50 Pro, который оценен в 44 и 50 тысяч рубле…
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor