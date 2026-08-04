Huawei готовит к релизу смартфон Mate 90 Pro Max

Серия смартфонов Huawei Mate 90, по информации инсайдеров, дебютирует уже в сентябре и будет представлена отдельно от складного смартфона Mate XT2 с тройным механизмом складывания. И сегодня появились новые данные о характеристиках топовой модели Huawei Mate 90 Pro Max. Согласно утечке, смартфон получит новый процессор Kirin 9050 Pro, основанный на архитектуре «логического складывания», которую Huawei анонсировала некоторое время назад. Вместо традиционного увеличения плотности транзисторов за счёт уменьшения техпроцесса компания использует трёхмерное размещение схем. Такой подход позволяет отказаться от дальнейшей миниатюризации в пространстве.

По сравнению с процессором Kirin 9030 Pro, установленным в серии Mate 80, плотность транзисторов якобы выросла на 53,5%, площадь кристалла сократилась на 37,5%, а энергопотребление при одинаковом уровне производительности уменьшилось на 41%. Это должно обеспечить заметный прирост скорости работы и энергоэффективности. Также здесь будет установлен 6,9-дюймовый двухслойный OLED-дисплей с разрешением 1,5K, поддержкой технологии LTPO для динамической регулировки частоты обновления и плоской панелью с закруглёнными углами. Ёмкость аккумулятора, по данным источника, составит от 6800 до 7000 мАч. Также ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт и стандарта Wi-Fi 7. И, что довольно занимательно, смартфон будет работать под управлением операционной системы HarmonyOS 7.