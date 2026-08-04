Huawei готовит к релизу смартфон Mate 90 Pro Max

По сравнению с процессором Kirin 9030 Pro, установленным в серии Mate 80, плотность транзисторов якобы выросла на 53,5%, площадь кристалла сократилась на 37,5%, а энергопотребление при одинаковом уровне производительности уменьшилось на 41%. Это должно обеспечить заметный прирост скорости работы и энергоэффективности. Также здесь будет установлен 6,9-дюймовый двухслойный OLED-дисплей с разрешением 1,5K, поддержкой технологии LTPO для динамической регулировки частоты обновления и плоской панелью с закруглёнными углами. Ёмкость аккумулятора, по данным источника, составит от 6800 до 7000 мАч. Также ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт и стандарта Wi-Fi 7. И, что довольно занимательно, смартфон будет работать под управлением операционной системы HarmonyOS 7.