Huawei готовит к выходу доступный монитор AD80HW

В сети обнаружились подробности о недорогом мониторе Huawei с кодовым наименованием AD80HW, который еще не был представлен официально. Устройству прочат 23,8-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), контрастностью 1000:1, 72% охватом цветовой палитры NTSC, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, сертификацией авторитетного института TÜV Rheinland, который специализируется на измерении излучения синего света и частоты мерцания дисплеев. Официальная презентация Huawei AD80HW состоится уже в этом квартале, а вот ориентировочная цена пока не сообщается.

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