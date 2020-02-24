Huawei готовит новые устройства

На просторах интернета появилась весьма интересная информация о том, что сегодня показания Huawei планирует представить сразу нескольких своих новых гаджетов, среди которых будет и гибкий смартфон, и новый портативный компьютер и много чего другого интересного. К сожалению, пока что информации о продуктах компании у нас нет и говорить о стоимости или преимуществах над конкурентами мы тоже не можем, но если вы большой фанат техники этой компании и очень хотите получить новый гаджет сразу после презентации, то стоит подождать, пока продукт отправят в официальный анонс и тогда уже отправляться в интернет на поиски предварительного заказа. Пока что мы просто ждем официальную презентацию и тогда уже будем говорить более предметно.