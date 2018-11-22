Huawei готовит презентацию гибкого смартфона

Где-то год назад появилась информация о том, что компания Samsung планирует выпустить в свет свой гибкий смартфон. Недавно состоялась презентация, после которой стало ясно, что ничего такого не случится — представители компании просто показали прототип смартфона на затемненных слайдах и ничего более. Другие компании в этом плане более шустрые — Huawei, к примеру уже создала свой прототип, получила патенты и теперь выбирает имя для своего гибкого смартфона. То есть, он уже готов и его вскоре могут показать, это уже рабочее устройство. Корейцы, конечно, в этом плане сильно проигрывают конкурентам, но не это главное. Важно то, что данный сегмент в принципе развивается. Вскоре, лет через пять, мы будем воспринимать гибкие смартфоны как обыденность, к которой мы уже привыкли.