Huawei готовит презентацию необычного складного смартфона с тремя дисплеями

Судя по официальным данным, компания Apple готовится к презентации своей новой серии флагманских смартфонов iPhone 16 на мероприятии, которое состоится уже 9 сентября, но Huawei, видимо, решила перехватить внимание техногиков со всего мира, объявив о выпуске первого в мире смартфона с тройным складным экраном уже 10 сентября. Похоже, что бывший китайский гигант намеренно выбрал этот момент, чтобы оттянуть часть внимания от iPhone 16 к своему продукту. И это выглядит как умная тактика, особенно учитывая, что Apple испытывала трудности на китайском рынке в последнее время, плюс производитель, судя по всему, ничего кардинально нового в следующем флагмане не покажет.

При этом стоит отметить, что компания Huawei тщательно скрывает информацию об этом устройстве, и все данные, которыми располагают инсайдеры, основаны на неподтверждённых слухах, которые могут в итоге оказаться просто выдумкой и не более. Но согласно последним данным компания всё ещё работает над снижением стоимости прототипа, что намекает на возможную задержку массового производства смартфона, так как компания явно не хочет выпускать в продажу устройство с ценой в 3 тысячи долларов. Кроме того, специалисты уверены, что из-за уникального и крайне сложного форм-фактора потребуется несколько итераций устройства, прежде чем начнётся массовое производство, а это отнимет определённое время, ведь производителю нужно протестировать новинку, наладить производство и так далее.
Официально: POCO M6 Plus 5G получит 108-Мп камеру …
Компания Xiaomi официально объявила, что смартфон POCO M6 Plus 5G будет представлен в Индии уже 1 августа…
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra…
HUAWEI PURA 70 Ultra чуть ли не с первого дня выпуска сразу занял первую строчку в рейтинге DxOMark среди…
Представлен бюджетный смартфон Motorola Moto E14…
Компания Motorola пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Moto E14, которая оценена на дебютно…
POCO M6 Plus 5G получит SoC Snapdragon 4 Gen 2…
В базе Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне POCO M6 Plus 5G, который еще не был представ…
Samsung Exynos 2500 действительно разрабатывают…
В последнее время информации о процессоре Exynos 2500 от компании Samsung было даже слишком много, хотя м…
Apple вскоре представит складной гаджет с диагональю 7,9 дюй…
На протяжении достаточно длительного времени по сети гуляет информация о том, что компания Apple планируе…
Realme C61 с металлической рамкой оценили в 92 доллара …
Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Realme C61, главной особенностью котор…
Бюджетный смартфон Redmi 14C показали на рендерах…
Сетевые источники опубликовали качественные изображения и подробности о характеристиках бюджетного смартф…
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor