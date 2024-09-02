Huawei готовит презентацию необычного складного смартфона с тремя дисплеями

При этом стоит отметить, что компания Huawei тщательно скрывает информацию об этом устройстве, и все данные, которыми располагают инсайдеры, основаны на неподтверждённых слухах, которые могут в итоге оказаться просто выдумкой и не более. Но согласно последним данным компания всё ещё работает над снижением стоимости прототипа, что намекает на возможную задержку массового производства смартфона, так как компания явно не хочет выпускать в продажу устройство с ценой в 3 тысячи долларов. Кроме того, специалисты уверены, что из-за уникального и крайне сложного форм-фактора потребуется несколько итераций устройства, прежде чем начнётся массовое производство, а это отнимет определённое время, ведь производителю нужно протестировать новинку, наладить производство и так далее.